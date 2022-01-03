Пенсионеров в РФ решили перевести на новый вид пенсии в январе

Это значительно облегчит жизнь многим гражданам. Специалисты рассказали о пенсионерах, которых смогут перевести на новый вид пенсий в январе 2022 года. Перевод произойдет в автоматическом режиме и позволит повысить размер получаемых денег, сообщает PRIMPRESS.

Этот процесс произойдет благодаря изменениям в законодательстве, которые вступили в силу с января нового года. Теперь Пенсионный фонд будет автоматически переводить на новый вид пенсий некоторых пожилых граждан.

В данном случае речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет, и они получают пенсию по потере кормильца. По закону 80-летние пенсионеры имеют право на получение денежной прибавки к пенсии. Однако данные нормы законодательства распространяются только на получателей страховых пенсий. Пожилые люди, которые потеряли кормильца, в их перечень не входят.

В этом случае человек может отказаться от выплаты по потере кормильца и перейти на страховой вид пенсии, чтобы получать доплату. Для этого необходимо заранее написать заявление. С января 2022 года ПФР начинает в автоматическом режиме переводить пожилых граждан на новый вид пенсии, если в такой ситуации денег для них станет больше.

Процедура перехода с одной пенсии на другую станет более удобной для пожилых граждан. Специалисты сами проверят информацию по материалам личного дела человека и совершат перевод самостоятельно. Ожидается, что нововведение позволит улучшить жизнь многим российским гражданам пожилого возраста.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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