Гражданам в РФ объяснили, какой период работы теперь не будут считать для пенсии

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Российский юрист Ирина Сивакова рассказала о периодах работы, которые не будут включаться в общий стаж при начислении пенсии.
Соответствующее решение было принято в суде, как сообщает информационный источник PRIMPRESS.
По словам Ирины Сиваковой, ситуация касается тех, кто работает, но не получает за это денежные средства. В частности, речь идет о руководителях различных некоммерческих организаций, например потребительских кооперативах и СНТ.
По закону, начиная с 2002 года в России в стаж включаются только те периоды работы, в течение которых в ПФР отчислялись страховые взносы за работника. Это главное основание для зачисления стажа. Если взносов не было, то запись в трудовой книжке не будет иметь никакого значения.
Министерство труда ранее четко обозначило свою позицию насчет работников на безвозмездной основе: их работодатели должны включать в свои отчеты, которые направляются в ПФР, даже если они не получают зарплату. Если работодатели этого не делали, их за это штрафовали.
Однако недавно решение на этот счет принял Верховный суд России. Судьи постановили, что такой стаж не может включаться в общий пенсионный по той причине, что от них не было страховых взносов в «общий котел» ПФР.
«Поэтому работа в качестве председателя СНТ, гаражного кооператива и т. д. не будет включаться в стаж, если она не оплачивалась», – объяснила юрист Сивакова.
С другой стороны, для таких граждан подобная ситуация может обернуться некоторыми бонусами. Они не будут считаться работающими, а значит, пенсии им будут выплачиваться с учетом индексаций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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