«Просто плевок в лицо»: В соцсетях россияне возмутились индексацией пенсий в 2022 году

Уже с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексированы на 5,9%. Это вызвало волну возмущений у пользователей социальных сетей. Российские граждане жаловались, что пенсии проиндексированы на порядок ниже быстрорастущей инфляции.

«Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта, который подписал президент России Владимир Путин.

Стоит напомнить, что согласно прогнозу Минэкономразвития России, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Среднегодовой размер страховой пенсии, согласно прогнозу, в 2022 году вырастет на 5% до 17 115,19 рубля (+818,68). Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличится на 5,6% (почти на тысячу) до 18 520,70 рубля.

В январе 2021 года страховая пенсия в России выросла на 6,3%. В сентябре неработающим пенсионерам выплатили десять тысяч рублей. Вместе с этой доплатой средний размер пенсий по итогам 2021 года увеличился на 11,1%, что превышает уровень инфляции. Рост инфляции в России по итогам 2021 года достиг 8%. Несмотря на это, в ходе большой пресс-конференции В. В. Путин пообещал проиндексировать пенсии на уровне фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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