В РФ с 1 января 2022 года вступил в силу закон о новой льготе для пенсионеров

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Теперь пожилые люди будут получать льготы.
Издание PRIMPRESS сообщает, что с начала 2022 года в России вступает в силу новый закон о льготе, которую смогут получить разные категории граждан. В первую очередь это касается пожилых людей, поскольку именно они чаще всего являются пользователями субсидий, предоставленных на оплату коммунальных платежей.
Сообщается, что поправки были реализованы Минстроем. Благодаря им, в России станет намного больше людей, получающих субсидии в сфере ЖКХ. Тем более что теперь льготы будут и у тех, кто имеет долги по коммунальным выплатам.
«Новым законом также вводится правило, которое гласит, что для оформления субсидии гражданам не придется предоставлять справку об отсутствии задолженности по коммунальным услугам. Чиновники самостоятельно будут запрашивать всю необходимую информацию у различных ведомств», – сообщается в публикации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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