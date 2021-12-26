Деньги нашли. Выплата по 10 000 рублей каждому пенсионеру РФ с 1 января

Пенсионерам РФ решили выплатить разово по 10 000 рублей: названа дата
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Парламентарии нашли средства для выплат пенсионерам России в размере 10 тысяч рублей. На рассмотрение Госдумы внесен соответствующий законопроект, как сообщает источник PRIMPRESS.
Специальный документ разработан парламентариями из фракции эсеров. Новый законопроект предусматривает введение справедливого базового дохода гражданам России для поддержания их в период пандемии.
Первый этап предусматривает выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, у которых есть дети возрастом до 18 лет. Эта сумма предполагается на каждого члена семьи.
Второй этап – выплата в размере 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Далее такую сумму денег планируют выплатить всем гражданам, рожденным в России.
Финансирование проекта требует несколько триллионов рублей. Деньги уже нашли для этих целей. Значительную сумму можно взять из Фонда национального благосостояния. Вторым источником денег могут стать налоги на экспортирование природных ресурсов. Также планируется ввести государственную монополию на этиловый спирт.
Депутат Сергей Миронов сообщил: «Как видно, денег для выплат справедливого базового дохода вполне достаточно. Необходимо лишь согласие и поддержка коллег-депутатов из других фракций. Мы надеемся, что они разделят наши социалистические взгляды».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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