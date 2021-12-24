Уже всем без исключения: гражданам в России готовят выплату 35 000 рублей

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов настаивает на том, что в обязательном порядке должен быть проголосован документ об установлении в стране прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на уровне 35-60 тысяч рублей. Об этом информирует «Примпресс» .

По словам Миронова, прожиточный минимум в стране, который используется для расчета разных социальных пособий и назначения доплат к пенсиям, должен составлять хотя бы 35 тысяч рублей. Пока же данный показатель в большинстве регионов России в два, а то и в три раза меньше - на уровне 10-15 тысяч рублей. И это с учетом высоких темпов инфляции (по итогам ноября она превысила 8%).

Справедливое значение МРОТ, по мнению парламентария, должно находиться на уровне 60 тысяч рублей. В следующем году он повысится на тысячу и составит 13 тысяч.

«Как можно прожить на 12-13 тысяч рублей, если счета на оплату услуг ЖКХ для средней двух-трехкомнатной квартиры доходят до 7-8 тысяч рублей?!» – возмущается Миронов.

В заключение депутат заявил, что предложения о повышении ПМ и МРОТ до 35-60 тысяч он считает «экономически обоснованными».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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