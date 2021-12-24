Министерство Внутренних Дел предупредило граждан о криминальных Дедах Морозах

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Как сообщили СМИ, источник из МВД напомнил россиянам об увеличении краж из квартир преступниками, использующими предновогодние визиты аниматоров в гости к жителям страны в криминальных целях. Как правило, злоумышленники работают вдвоём, изображая Деда Мороза и Снегурочку. Со слов источника, схема довольно проста: пока один из сказочных героев отвлекая, развлекает хозяев, другой крадёт всё, что плохо лежит.
Криминальные аниматоры просто ходят по квартирам, пытаясь открыть все подряд. В случае незапертой двери могут попытаться совершить кражу из прихожей. Если же их обнаруживают хозяева, то начинается «поздравление», чреватое пропажей ценностей. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают о том, что прежде, чем впустить в дом незваных гостей, следует выяснить, делал ли кто-нибудь заказ на представление. Если Дед Мороз со Снегурочкой называют заказчиками родственников, то стоит связаться с ними и убедиться в правоте пришедших.
Но и в этом случае не стоит выпускать аниматоров из виду.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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