Эксперт Власов рассказал о выплате 25000 рублей пенсионерам по указу Путина

Эксперт Сергей Власов рассказал о новой выплате 25 тысяч рублей пенсионерам по указу Путина

Пенсионный эксперт Сергей Власов подробно рассказал о новой одноразовой помощи для всех пенсионеров в размере 25 тысяч рублей по указу президента Владимира Путина. Как известно, раньше в сети интернет стала распространяться непроверенная информация о том, что пенсионеры смогут получить одноразовую социальную денежную помощь, составляющую 25 тысяч рублей. Источники сообщают, что такое распоряжение отдал президент РФ Владимир Путин. В сообщении уточняется, что денежная помощь предназначается работающим и неработающим людям пенсионного возраста. Официального подтверждения данной информации нет ни в одном источнике Кремля.

Сергей Власов иронически прокомментировал сложившуюся ситуацию: «Если послушать обо всех обещанных денежных выплатах пенсионерам, то можно было бы предположить, что они вскоре станут миллионерами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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