Сбербанк перечислит 1000 рублей гражданам в России в январе 2022 года

Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год
Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет...Подробнее
Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской Федерации. Чтобы это произошло, людям следует выполнить совсем несложные процедуры. Главное — чтобы эти манипуляции были сделаны до окончания нынешнего года. Приятный бонус будет начисляться до середины января, пишет онлайн-издание PRIMPRESS.
Сотрудники пресс-службы банка сообщили о том, что такая новая возможность приготовлена всем российским жителям. Для получения денег люди просто должны оформить для себя новую кредитную карту. В данном случае это Сберкарта.
Россиянам, которые оформят ее за период до 31 декабря, Сбербанк оперативно перечислит 1000 рублей. Эта денежная сумма поступит новому владельцу кредитки в виде промокода. На этот бонус от Сбербанка каждый человек, получивший деньги, может совершать покупки в «СберМаркете». 1000 рублей поступит владельцу пластика до 15 января. При этом потратить деньги можно будет до 15 февраля включительно.
Также в банке добавили, что, после получения такой кредитки в течение первых 15 дней с момента подписания договора можно будет снимать наличные деньги со счета без какой-либо комиссии. Само обслуживание карты не будет стоить владельцу ни копейки, также банк не берет плату за оформление пластика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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