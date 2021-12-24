Сбербанк перечислит 1000 рублей гражданам в России в январе 2022 года

Новый бонус деньгами от Сбербанка в самый ближайший период времени сможет получить каждый гражданин Российской Федерации. Чтобы это произошло, людям следует выполнить совсем несложные процедуры. Главное — чтобы эти манипуляции были сделаны до окончания нынешнего года. Приятный бонус будет начисляться до середины января, пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Сотрудники пресс-службы банка сообщили о том, что такая новая возможность приготовлена всем российским жителям. Для получения денег люди просто должны оформить для себя новую кредитную карту. В данном случае это Сберкарта.

Россиянам, которые оформят ее за период до 31 декабря, Сбербанк оперативно перечислит 1000 рублей. Эта денежная сумма поступит новому владельцу кредитки в виде промокода. На этот бонус от Сбербанка каждый человек, получивший деньги, может совершать покупки в «СберМаркете». 1000 рублей поступит владельцу пластика до 15 января. При этом потратить деньги можно будет до 15 февраля включительно.

Также в банке добавили, что, после получения такой кредитки в течение первых 15 дней с момента подписания договора можно будет снимать наличные деньги со счета без какой-либо комиссии. Само обслуживание карты не будет стоить владельцу ни копейки, также банк не берет плату за оформление пластика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700