Депутат ГД РФ Хубезов: заявления, что после вакцинации растет заболеваемость COVID-19 – чушь

Сегодня депутат Госдумы и хирург Дмитрий Хубезов сделал важное заявление о вакцинации от коронавирусной инфекции. Он опроверг версию антивакцинаторов о том, что привитые люди чаще болеют COVID-19.

Депутат утверждает, что только массовая иммунизация может спасти жизни многих людей. С ним соглашаются врачи, которые работают в красной зоне. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что в странах, где сформировался коллективный иммунитет, благодаря большому количеству вакцинированных, люди болеют и умирают гораздо меньше.

Депутат говорит:

«Существуют реальные подтвержденные статистические данные о том, что привитые граждане болеют примерно в восемь раз меньше и умирают в тридцать раз реже. Все остальные версии, которые приводит какой-то академик не имеют никакого научного подтверждения. Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с реальностью».

Дмитрий Хубезов подчеркнул важность того, что врачи, которые работают в красных зонах были надежно защищены способом вакцинации. Это сохранит их жизнь и здоровье, а также остановит процесс усложнения возможной болезни.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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