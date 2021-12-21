Всем без исключения. Пенсионерам в РФ готовят по 16 000 рублей под Новый год

Раскрыто неприятное последствие выплаты 10 тис. рублей всем пенсионерам
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Российским пенсионерам готовят под Новый год новую денежную выплату. Это будет 16 000 рублей или даже больше, уверяет издание Primpress.
Выводы авторов о том, что предновогодняя выплата все же станет реальностью, основываются на информации о новом проекте закона, разработанном парламентариями и внесенном на рассмотрение правительства. В соответствии с документом, предлагается назначать ее всем без исключения пенсионерам страны - как неработающим, так и работающим, а также военным в отставке. Что касается суммы выплаты, она прописана в размере одной фактической пенсии человека на заслуженном отдыхе.
Если принимать во внимание, что средний размер пенсии в РФ нынче на уровне 15 851 рубля, пенсионеры смогут рассчитывать на сумму порядка 16 000 рублей после того, как проект закона будет проголосован. Деньги в этом случае, вероятнее всего, поступят уже в январе.
Согласно подсчетам, на реализацию данной инициативы необходимо около 730 миллиардов рублей. Деньги предлагается взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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