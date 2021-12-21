Екатеринбургский митрополит Кульберг объяснил неприятие системы QR-кодов

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Екатеринбургский и Верхотурский Митрополит Евгений Кульберг дал пояснение негативной критике системы QR-кодов. Он сообщил, что не собирался публиковать свои соображения на этот счет и подготавливал речь очень долго.
«Очень многие меня спрашивают о кодах, и я решил: если я буду вынужден объясняться с каждым, то потеряю уйму времени», — заявил владыка.
Как говорит митрополит, именно поэтому он и опубликовал свою речь о вакцинации и QR-кодах в личном Телеграмме.
Евгений убежден, что использование QR-кодов не имеет доказанной пользы для здоровья, для введения этой меры необходимо больше подтверждающих научных данных.
«11 из 16 заболевших новым вирусом «омикрон» в России сделали прививку. Выработались ли от этого антитела? Совсем нет. Научные споры по этому поводу идут до сих пор», — сообщает Екатеринбургский владыка.
«QR-коды стали неким аналогом крестиков для христиан и подобны обрезанию у иудеев — знаком из старого Завета, которым отмечали принадлежащих к избранному народу», —у точняет митрополит.
«Представители Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора — не святые мужи. Им недостаточно одного авторитета для того, чтоб им поверили. Надо потрудиться все объяснить. Еще в школьные годы нас учили, что теоремы должны быть доказаны», — призывает Евгений Кульберг.
Он уточнил, что у россиян есть множество вопросов, на которые не собираются отвечать. Ведь приобретение QR-кода не станет свидетельством вакцинации и не защитит от заболевания.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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