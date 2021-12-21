За что ГИБДД начнет массово тормозить водителей в РФ: Список причин и штрафы

Сегодня, 13:24

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За что ГИБДД начнет массово тормозить водителей в РФ: Список причин и штрафы
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Водителей неисправных автомобилей ждут новые штрафы. Это касается:

  • проблем с фарами;
  • нечитабельных номеров;
  • несезонного использования резины.

Предполагается, что новые изменения в КоАП приведут к более частой остановке транспорта на дорогах инспекторами ГИБДД. Правила должны вступить в силу весной 2022 года. 

Разбираем более детально причины и размер новых возможных штрафов. Например, поездка с грязными или поврежденными номерами, которые невозможно прочитать, согласно поправок, будут стоить водителю 5 тысяч рублей, а также возможности лишения прав сроком на три месяца. Для сравнения, на сегодняшний день размер штрафа составляет 500 рублей, независимо от количества сделанных предупреждений. Ужесточения ввели по той причине, что камеры наблюдения не могут зафиксировать нечитабельные номера, чем довольно часто пользуются нарушители дорожного движения. 

Что касается проблем с фарами, то с весны водителей будут штрафовать за слишком яркое освещение (более 2000 люмен), а также за перегоревшую лампочку заднего движения. Наказывать будут за неработающие омыватели и автокорректоры уровня фар. Недопустимо использование пленки для защиты от ударов камней на стеклах ламп, которые часто клеят водители. Штрафы введут за использование источника освещения, которого нет в перечни эксплуатационных документов. Размер штрафа будет составлять 500 рублей. 

Денежные наказания коснутся тех, кто зимой использует летние шины и наоборот. Это относится к передним и задним колесам. Обо всех перечисленных нововведениях будет подробно описано в статье 12.5 КоАП. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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