В РФ предложили повысить размер поощрения к ордену «Родительская слава»

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил повысить размер выплаты гражданам, которые были награждены орденом «Родительская слава», до 250 тысяч рублей. Об этом, ссылаясь на его письмо, адресованное вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает телеканал RT.
Данный орден в нашей стране был учрежден в 2008 году. Награждаются ним семьи, в которых воспитывается четверо или более детей. Изначально им полагались единовременные выплаты от государства в сумме 50 тысяч рублей. В 2013 году размер был увеличен до 100 тысяч рублей.
Антон Орлов обеспокоен тем, что, невзирая на инфляцию, сумма в течение 8 лет кряду не менялась.
«Прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награждённым орденом «Родительская слава», со 100 до 250 тысяч рублей», - сказано в письме на имя Татьяны Голиковой.
Ранее в Государственной Думе выступили с предложением предоставить занятым домашним хозяйством многодетным родителям трудовой статус.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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