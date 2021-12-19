Граждане РФ с долгами по ЖКУ смогут получать субсидии на квартплату в 2022 году

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны собирается выдавать субсидии на квартплату и компенсации на оплату ЖКУ даже должникам. Тем не менее, злостным неплательщикам на них рассчитывать не стоит, передает «Российская газета».

Как следует из нововведения, право на субсидию получат те граждане страны, у которых на оплату жилищно-коммунальных услуг уходит более 22% семейного бюджета.

На текущий момент россияне вправе оформить ее только если отсутствуют долги за услуги ЖКХ или после того, как будет заключено соглашение о погашении имеющейся задолженности.

Со следующего, 2022-го года, отказывать в оформлении субсидий будут только тем плательщикам, дела о взыскании долгов с которых уже рассмотрены судами, и задолженность которых подтверждена вступившим в силу судебным актом. Важный момент: речь о долгах за период не более трех последних лет.

Оформить субсидию человек сможет, даже не предоставляя справку об отсутствии задолженности.

Отметим, что подобные нововведения будут действовать и в отношении получающих компенсации на оплату ЖКУ льготников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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