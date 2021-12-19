Российские семьи с детьми получат новые выплаты в 2022 году

Челябинская область будет ежемесячно выплачивать по 6 тыс. рублей за второго ребенка. Такими нововведенными мерами правительство региона собирается поддержать семьи с двумя детьми, где воспитывается хотя бы один усыновленный ребенок.

Федеральные выплаты на 2022 год составят 503 тысячи рублей для первенца, а на второго ребенка в семье больше 665 тысяч рублей.

Челябинские депутаты на региональном законодательном собрании подняли выплаты и для семей с двумя детьми. Уже с первого января 2022 года выплаты поступят на счет малоимущим семьям.

Ростовская область совсем недавно также проиндексировала социальную помощь осиротевшим детям и многодетным семьям. Теперь выплачивать увеличенное содержание будут детям, которые потеряли своих родителей, воспитанникам в приемных семьях или семьях опекунов и попечителей.

Помимо материального капитала, родителей в России ожидают еще несколько видов поддержки.

Если в семье воспитывается малыш до 1,5 года, то выплачивается дополнительное пособие. Но на выплаты может рассчитывать лишь тот член семьи, который берет на себя уход за ребенком и в связи с этим не может работать.

Выплата составляет 40% от средней зарплаты последних двух лет. Минимально можно рассчитывать на пособие в размере 7493 рублей. Малоимущие семьи дополнительно получат ежемесячную помощь для детей до 3 лет.

Проиндексируют его уже в следующем году и средняя выплата по России составит, примерно, 12 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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