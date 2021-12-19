Россиянам грозит нехватка мяса и птицы из-за кризиса

Сегодня, 01:29

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Россиянам грозит нехватка мяса и птицы из-за кризиса
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

"Российское мясо скоро перестанет появляться на прилавках магазинов, –сообщает "Рен-ТВ", – нас ждет кризис в мясном производстве".

Специалисты по животноводству заявляют, что огромная недостача на рынке комбикорма для животных уже ставит под угрозу все  мясное производство. 

"Одна капсула имеет в себе все необходимые микроэлементы и нужную энергию. В ней идеальный баланс питательных веществ", - отметил работник завода.

На сегодняшний день, очень сложно добыть эти капсулы. На отечественном производстве царит острый дефицит сырья. Аминокислоты и витамины, которые поставляли из-за рубежа, уже закончились, а новые поставки не планируются.

Производители мяса бунтуют: содержимое корма напрямую влияет на количество мяса на прилавках, если не ставить вопрос остро, цены на свинину, говядину и птицу сильно повысятся.

Как говорят эксперты этой отрасли, нехватка комбикорма приведет к уменьшению поголовья скота. 

Сергей Юшин, управляющий исполнительным комитетом национальной мясной ассоциации, дал комментарии происходящему: "Бывало такое, что скупали весь товар всего за несколько часов до закрытия комбикормового завода. На сегодняшний день мясные компании перекупают между собой даже небольшое количество холинхлорида, чтобы сохранить полноценность питания".

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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