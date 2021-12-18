Деньги зачислятся на карту: кому 22–24 декабря придет 8000 рублей от соцзащиты

Некоторым гражданам России уже с 22 декабря на карты начнут приходить средства, которые дополнительно были профинансированы властями. Об этом сообщает сетевой ресурс Примпресс .

Со ссылкой на региональные Минсоцзащиты уточняется, что речь о пособиях на детей в возрасте 3-7 лет родителям, доход которых не превышает установленного в регионе уровня прожиточного минимума.

С 22 декабря начнут поступать средства тем семьям, которым не успели зачислить их в первых числах месяца по той причине, что денег на всех не хватило. Правительство дополнительно направило в регионы свыше 6 миллиардов рублей. Средства уже поступили на места, и в срок до 24 декабря надлежит обеспечить зачисление выплат.

Издание напоминает, что родители, которым не удалось выйти за пределы уровня бедности, могут обратиться с заявлением на перерасчет выплаты. В основном размер пособия, которое назначают, равен 1/2 прожиточного минимума на детей в регионе. Но выплата может составлять 75 или 100% от суммы.

Например, в московском регионе «базовая» выплата - 7 725 рублей, но она может также составлять 11 687 рублей и 15 582 рублей.

Что касается страны, минимальный размер пособия равен 5 600 рублям, а максимальный - 11 200.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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