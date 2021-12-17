В одном из регионов пенсионерам дадут новую выплату, размер которой поражает

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты
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В городе Первоуральске Свердловской области учредили для пенсионеров еще одну денежную выплату, размер которой не может не поражать. Речь о сумме, которую с уверенностью можно назвать смешной - городским властям следует быть готовыми к тому, что в Сети появятся сотни негативных комментариев в их адрес.
Новая региональная выплата в данном населенном пункте вводится для пенсионеров от 60 лет, которые вакцинируются от коронавируса. За это власти зачислят им на карты сумму в 250 рублей, уточняет издание PRIMPRESS. Но и эти деньги городские пенсионеры смогут потратить только на лекарства в местных аптеках. Причем средства поступят только тем гражданам, которые впервые вакцинировались от коронавируса. За ревакцинацию выплаты не положены.
Акция имеет временные ограничения и продлится только до 31 января следующего года.
Следует добавить, что так мало за пройденную вакцинацию в России на уровне регионов еще не предлагали. Так, в Курской области выплачивают по 3 000 рублей, в Москве выдают подарочный набор здоровья, но можно взять вознаграждение и деньгами - 10 000 рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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