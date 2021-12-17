Квитанции ЖКХ граждан в РФ с января 2022 года в случае просрочки платежей начнут включать пени

Сегодня, 11:44

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Квитанции ЖКХ граждан в РФ с января 2022 года в случае просрочки платежей начнут включать пени
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Гражданам России, которые в силу своей забывчивости или по другим причинам не успевают вовремя оплатить счета за услуги ЖКХ, следует знать, что с января 2022 года в случае просрочки будет начисляться пеня. Об этом проинформировали работники сферы поставок энергоресурсов, пишет PRIMPRESS.

Издание советует быть предельно внимательными и не забыть оплатить долги перед вереницей зимних праздников. Многие из-за предновогодних хлопот оплату квитанций считают мелочью и отодвигают на второй план. Между тем это может вылиться в штрафные санкции.

«За каждый день просрочки оплаты владельцам квартир будут начислять по 0,04%. А если человек не будет платить более трех месяцев, пеня повысится вдвое. Для снижения задолженности с нового года будут введены штрафные санкции в отношении неплательщиков», — приводит издание слова представителей российской ресурсной компании.

В заключение они призвали россиян платить за услуги ЖКХ вовремя и не доводить ситуацию до обращения компании в суд для взыскания долга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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