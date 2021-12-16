На этот раз всем. Россиянам выплатят в среднем по 20 000 рублей до 31 декабря

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о том, что до 31 декабря россияне получат все положенные им выплаты - основные и дополнительные зарплаты, пенсии, а также положенные им пособия. Об этом пишет издание PRIMPRESS.
По факту средства должны поступить до 29-30 декабря, поскольку 31 число - официальный выходной. График выплат и был скорректирован из-за новогодних каникул, которые в 2022 году продлятся до 9 января включительно.
В конце декабря поступят пенсии за январь тем, кому обычно доставляют их до девятого числа.
Организации и предприятия в конце года, как правило, премируют своих сотрудников за хорошую работу - им выплачивают 13-ю зарплату, а также различную материальную помощь. Многодетные семьи и ветераны могут получить различные подарки и бонусы от властей.
Издание подчеркивает, что в среднем россияне получат по 20 000 рублей в декабре.
«Средний размер модальной зарплаты в РФ на сей момент составляет 25 тысяч рублей. Это реальные цифры, которые сильно отличаются от тех, что дает Росстат (а они пишут более чем о 59 тысячах рублей)», - говорится в публикации.
Авторы обращают внимание на то, что средняя начисленная пенсия в стране - порядка 16 тысяч. Они выводят среднее значение и сообщают о 20 000 рублей, на которые и могут рассчитывать большинство россиян в декабре.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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