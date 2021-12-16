Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

Вот уже почти две недели в СМИ активно обсуждается тема возможного введения в РФ ежегодной предновогодней выплаты - так называемой 13-ой пенсии. Проектов закона, которые предполагают такую помощь гражданам на заслуженном отдыхе, два - они подготовлены депутатами от «Справедливой России» и ЛДПР. Они поданы в правительство для ознакомления.

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло в беседе с изданием «Свободная пресса» считает, что 13-ая пенсия, естественно, российских пенсионеров обрадует, но кардинально такая выплата проблему низких пенсий не решит.

«По мне, так это латание дыр. В соответствии с требованиями Международной организации труда (МОТ), пенсия должна составлять не менее 40% от заработка. А в России этот показатель не дотягивает даже до 29%», - пояснил Нечитайло.

В целом аналитику ближе позиция фракции КПРФ, депутаты которой заявили о том, что необходимо повысить пенсии в России минимум до 25 тысяч рублей, а не практиковать «одноразовые подачки».

Нечитайло уверен, что если размер пенсии будет увеличен до указанного выше показателя, граждане на заслуженном отдыхе перестанут считать каждую копейку и экономить на самом необходимом - лекарствах, одежде, продуктах. Когда ежемесячные выплаты будут достойными, только тогда, полагает эксперт, можно «говорить о том, что наша Конституция по-настоящему работает».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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