Следственный комитет России выплатит январские пенсии своим пенсионерам в ближайшие три дня

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Следственный комитет России последовал рекомендациям Минфина и выплатит своим пенсионерам пенсии за январь 2022 года в декабре нынешнего. Деньги поступят на счета в три ближайших дня. Об этом сообщается на официальном сайте Следкома.
«С учетом предложения министерства финансов РФ, адресованного всем ведомствам, осуществляющим пенсионное обеспечение, СК выплатит пенсии за январь 2022 года в декабре этого года», - цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс Россия».
Уточняется, что на текущий момент в стране насчитывается 4,9 тысяч пенсионеров Следственного комитета.
Следком необходимые бюджетные средства на выплату январских пенсий ПАО «Сбербанк России» уже перечислил. В ближайшие три дня они будут зачислены.
Причем, речь идет не только об этом кредитном учреждении.
Подчеркивается, что пенсионерам, которые в качестве доставщика пенсий выбрали «Почту России» либо другие банки, деньги также будут выплачены в срок до трех рабочих дней.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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