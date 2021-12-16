Следственный комитет России выплатит январские пенсии своим пенсионерам в ближайшие три дня

Следственный комитет России последовал рекомендациям Минфина и выплатит своим пенсионерам пенсии за январь 2022 года в декабре нынешнего. Деньги поступят на счета в три ближайших дня. Об этом сообщается на официальном сайте Следкома.

«С учетом предложения министерства финансов РФ, адресованного всем ведомствам, осуществляющим пенсионное обеспечение, СК выплатит пенсии за январь 2022 года в декабре этого года», - цитирует сообщение ведомства агентство «Интерфакс Россия».

Уточняется, что на текущий момент в стране насчитывается 4,9 тысяч пенсионеров Следственного комитета.

Следком необходимые бюджетные средства на выплату январских пенсий ПАО «Сбербанк России» уже перечислил. В ближайшие три дня они будут зачислены.

Причем, речь идет не только об этом кредитном учреждении.

Подчеркивается, что пенсионерам, которые в качестве доставщика пенсий выбрали «Почту России» либо другие банки, деньги также будут выплачены в срок до трех рабочих дней.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700