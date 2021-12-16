Путин срочно обратился к гражданам в России по поводу новогодних праздников

Сегодня, 09:44

0

Image 16+
Путин срочно обратился к гражданам в России по поводу новогодних праздников
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Перед новогодними праздниками президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с предостережением касательно ситуации с коронавирусом.

Выступая на съезде Союза промышленников и предпринимателей России, он напомнил, что коронавирусная инфекция все еще распространяется в мире, и в России в том числе, передает PRIMPRESS.

Конечно же, многие строят грандиозные планы на новогодние праздники. Это особый период в жизни каждого, ведь многие строят планы на будущее, а не только отдыхают. И чтобы это будущее было прекрасным, важно взвешенно оценивать ситуацию.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на праздничный период, важно не расслабляться, ведь пандемия коронавируса еще продолжается. Сейчас распространяется новый штамм этой инфекции.

«Надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос», – подчеркнул Путин.

Он призвал россиян помнить о мерах предосторожности, ведь обычно «после первого тоста» все забывается.

«Сегодня не тот случай», – сказал президент.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Аналитик Нечитайло: «13-е пенсии порадуют, но это латание дыр»

Сегодня, 12:39

Следственный комитет России выплатит январские пенсии своим пенсионерам в ближайшие три дня

Сегодня, 11:19

Путин срочно обратился к гражданам в России по поводу новогодних праздников

Сегодня, 09:44

Новая выплата 17 000 рублей всем пенсионерам: Минтруда пока не планирует вводить 13-ю пенсию

Вчера, 18:44

Пенсионерам в РФ напомнили о денежной льготе, которую нужно получить до 20 декабря

Вчера, 18:39

В Госдуме призвали ввести новые ежемесячные выплаты на детей

Вчера, 15:09

Военный врач Денис Иванов обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах

16-12-2021, 18:29

По 25 000 рублей: Пенсионерам в РФ хотят повысить пенсии

16-12-2021, 14:34

Петербург вышел на первое место по заболеваемости COVID-19 в стране

14-12-2021, 19:04

Ростуризм: некоторые граждане в РФ в январе 2022 года получат выплату до 20 тыс. рублей

14-12-2021, 18:54

Журналисты зададут вопросы создателям фильма Пригожина о вмешательстве в выборы США

14-12-2021, 17:29

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

14-12-2021, 16:09

Губернатор Забайкалья после слов об «оцеплении кварталов» для ускорения вакцинации закрыл комментарии в Instagram

14-12-2021, 11:49

Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

14-12-2021, 11:44

JBpress: РФ не может справиться с коронавирусом из-за сторонников Путина

14-12-2021, 11:44

В Челябинской области из-за отсутствия прививок около 940 педагогов отстранены от работы

13-12-2021, 15:39

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

13-12-2021, 13:19

Обратитесь в ПФР до конца года: Юрист Сивакова рассказала об обязательном заявлении

13-12-2021, 11:19

Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

11-12-2021, 12:29

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

11-12-2021, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года

16-12-2021, 20:49

0

Российские пенсионеры получили разъяснения касательно получения выплаты от органов соцзащиты, которая пройдет с 17 по...

Подробнее
Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

Всех граждан России с банковскими вкладами уведомили об обнулении денег в 2022 году

16-12-2021, 21:49

0

Финансовые аналитики спрогнозировали старт серьезного кризиса в экономике РФ в 2022 году — при этом ощутимее всего...

Подробнее
Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

15-12-2021, 16:19

0

Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...

Подробнее
Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

16-12-2021, 09:24

0

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...

Подробнее
Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Российским пенсионерам увеличат ежемесячные денежные выплаты

Вчера, 19:24

0

На февраль следующего года намечена индексация доплат для пенсионеров. Речь идет о социальных выплатах. Ожидается, что...

Подробнее
Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

Путин пообещал выплаты 10 тис. рублей к Новому году в декабре-2021

16-12-2021, 10:19

0

Президент России Владимир Путин анонсировал новые выплаты в размере 10 тысяч рублей для некоторой категории граждан....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

Эксперт предупредила об изменении возраста выхода на пенсию в 2022-м

16-12-2021, 23:14

0

Анастасия Киреева, эксперт по пенсиям, напомнила россиянам, о том, что в 2022 году произойдут изменения в выходе на...

Подробнее
Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

Пенсионерам России рассказали о вероятности получения новогодней 13-й пенсии

16-12-2021, 19:24

0

Сегодня, в четверг, 16 декабря 2021 года, пенсионерам Российской Федерации объяснили, какова вероятность того, что...

Подробнее
Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

Гражданам в России поступит 10 000 рублей вместе с пенсией в 2022 году

Вчера, 17:04

0

В следующем году некоторые пенсионеры смогут получить от государства по 10 тыс. рублей. О том, кому будет насчитана эта...

Подробнее
Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Некоторые пенсионеры РФ получат по 9600 рублей с 1 января

Сегодня, 09:14

0

Новую доплату к пенсии могут получить с 1 января 2022 года российские пенсионеры. Новая мера поддержки буде действовать...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах