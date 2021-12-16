Путин срочно обратился к гражданам в России по поводу новогодних праздников

Некоторым пенсионерам РФ поступят новые денежные средства от соцзащиты с 17 по 20 декабря 2021 года
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Перед новогодними праздниками президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с предостережением касательно ситуации с коронавирусом.
Выступая на съезде Союза промышленников и предпринимателей России, он напомнил, что коронавирусная инфекция все еще распространяется в мире, и в России в том числе, передает PRIMPRESS.
Конечно же, многие строят грандиозные планы на новогодние праздники. Это особый период в жизни каждого, ведь многие строят планы на будущее, а не только отдыхают. И чтобы это будущее было прекрасным, важно взвешенно оценивать ситуацию.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на праздничный период, важно не расслабляться, ведь пандемия коронавируса еще продолжается. Сейчас распространяется новый штамм этой инфекции.
«Надо отмечать. Но нужно прислушиваться ко всем рекомендациям специалистов и соблюдать их, если мы хотим, чтобы у нас действительно было счастливое будущее. Это серьезный вопрос», – подчеркнул Путин.
Он призвал россиян помнить о мерах предосторожности, ведь обычно «после первого тоста» все забывается.
«Сегодня не тот случай», – сказал президент.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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