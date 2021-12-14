В Госдуме призвали ввести новые ежемесячные выплаты на детей

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
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Семьи с детьми нуждаются в дополнительной ежемесячной поддержке государства хотя бы до конца пандемии. Для них следует учредить новую выплату. Об этом заявила глава комитета по вопросам детей, семей и женщин Нина Останина, передает PRIMPRESS.
По словам парламентария, единовременные выплаты семьям с детьми, которые проводились ранее, стали ощутимым подспорьем для родителей в эти нелегкие времена. Так, в конце минувшего года президент РФ объявил о выплате для семей в размере 5 тысяч рублей. В нынешнем году он стал инициатором единовременных выплат для родителей школьников, чтобы они смогли потратить деньги на подготовку своих детей к школе.
По мнению Останиной, вряд ли государство решится на повторение подобных выплат в ближайшее время. Но ему посильно учредить новую выплату для семей с детьми в размере 2500 рублей. При этом она должна проводиться на регулярной основе - быть ежемесячной.
«Понятно, что в размере 10 тысяч рублей у нас не получится их ввести, средства федерального бюджета не безграничны. Но сделать социальный стандарт, две с половиной тысячи рублей раз в месяц — это вполне посильно бюджету», — считает депутат.
По крайней мере, было бы справедливо помогать материально семьям с детьми до окончания пандемии. Затем такие ежемесячные выплаты можно будет приостановить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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