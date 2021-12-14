Военный врач Денис Иванов обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах

Сегодня, 18:29

0

Image 16+
Военный врач Денис Иванов обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Военный врач, доктор медицинских наук Денис Иванов стал одним из участников научно-практической конференции «Врачи за правду!» и во время своего выступления обратил внимание присутствующих на один крайне важный момент.

По словам специалиста, синхронность, с которой начали фиксировать случаи заражения коронавирусом во многих странах мира в марте 2020 года, показалась ученым подозрительной. Об этом специалисты захотели рассказать. Они проделали огромную работу - собрали статистику с официальных сайтов разных государств, обратив внимание на то, что количество стран, где впервые возникла инфекция, было 138.

«Статья с анализом данных вышла в одном из ВАКовских журналов. Мы ссылались там исключительно на официальные данные и сделали вывод, что любые организационные решения можно принимать только после анализа», - рассказал он.

Иванов добавил, что публикация была доступна недолго - до того времени, пока в редакцию не нагрянули силовики.

«Было выступление главы ВОЗ, не имеющего медицинского образования, которому показалось, что у нас вроде как бы пандемия. Что примечательно: сразу после его слов произошло резкое увеличение зафиксированных случаев коронавирусной инфекции, - цитирует доктора наук издание «Накануне.ру». - Объяснений этому может быть только два: первое – к тому моменту, возможно, уже были розданы ПЦР-тесты с фальшивыми расписанными данными, второе – искусственное распространение. Но не 138 же стран одновременно! Как только мы на YouTube-канале об этом сказали, ролик был тут же заблокирован», - заключил Денис Иванов.

Напомним: конференция «Врачи за правду!» прошла 12 декабря. Одним из ее организаторов выступил профессор Владислав Шафалинов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Военный врач Денис Иванов обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах

Сегодня, 18:29

По 25 000 рублей: Пенсионерам в РФ хотят повысить пенсии

Сегодня, 14:34

Петербург вышел на первое место по заболеваемости COVID-19 в стране

14-12-2021, 19:04

Ростуризм: некоторые граждане в РФ в январе 2022 года получат выплату до 20 тыс. рублей

14-12-2021, 18:54

Журналисты зададут вопросы создателям фильма Пригожина о вмешательстве в выборы США

14-12-2021, 17:29

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

14-12-2021, 16:09

Губернатор Забайкалья после слов об «оцеплении кварталов» для ускорения вакцинации закрыл комментарии в Instagram

14-12-2021, 11:49

Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

14-12-2021, 11:44

JBpress: РФ не может справиться с коронавирусом из-за сторонников Путина

14-12-2021, 11:44

В Челябинской области из-за отсутствия прививок около 940 педагогов отстранены от работы

13-12-2021, 15:39

В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

13-12-2021, 13:19

Обратитесь в ПФР до конца года: Юрист Сивакова рассказала об обязательном заявлении

13-12-2021, 11:19

Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

11-12-2021, 12:29

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

11-12-2021, 10:44

В Новосибирске фельдшера из-за поста о вакцинации вызвали в Следком

10-12-2021, 16:59

За непривитых студентов и офисных работников в Набережных Челнах начнут нещадно штрафовать

10-12-2021, 13:34

Как получить свой QR-код во время пандемии коронавируса

10-12-2021, 12:59

В Сбербанке напомнили россиянам о бонусе вдобавок к 10 тыс. рублей

10-12-2021, 12:09

Беглов рассказал, как избежать введения ограничений в Петербурге

10-12-2021, 09:54

Россия при необходимости может мобилизировать 350 тысяч военнослужащих

8-12-2021, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

14-12-2021, 15:34

0

Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...

Подробнее
По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

По 10 тис. рублей получат абсолютно все. Россиянам назвали условие выдачи денег

14-12-2021, 23:54

0

Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...

Подробнее
Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

14-12-2021, 16:09

0

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...

Подробнее
Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Все пенсионеры в РФ получат по 10 тыс. рублей с 1 января 2022 года

Вчера, 16:19

0

Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...

Подробнее
Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Годы на ветер: ПФР назвал гражданам в России периоды стажа, которые не войдут в пенсию

Сегодня, 09:24

0

Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...

Подробнее
Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

14-12-2021, 11:44

0

Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

12 тис. рублей придут вместе с пенсией в декабре: ПФР сообщил радостную новость

Вчера, 10:54

0

В декабре многие пожилые граждане смогут получить денежные выплаты, которые они получат вместе с пенсией. Эти выплаты...

Подробнее
В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

В Санкт-Петербурге таксист порезал двух человек ножом, один скончался

14-12-2021, 13:19

0

В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение. Как сообщил...

Подробнее
Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

Мигрант, изнасиловавший юную петербурженку, задержан под Петербургом

14-12-2021, 12:49

0

Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки. Он был...

Подробнее
В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

В РФ изменятся деньги с 1 января 2022 года

14-12-2021, 22:14

0

Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране...

Подробнее

Сделавшие сенсационное открытие американские врачи погибли при загадочных обстоятельствах