Военный врач Денис Иванов обратил внимание на подозрительную синхронность начала пандемии во многих странах

Военный врач, доктор медицинских наук Денис Иванов стал одним из участников научно-практической конференции «Врачи за правду!» и во время своего выступления обратил внимание присутствующих на один крайне важный момент.

По словам специалиста, синхронность, с которой начали фиксировать случаи заражения коронавирусом во многих странах мира в марте 2020 года, показалась ученым подозрительной. Об этом специалисты захотели рассказать. Они проделали огромную работу - собрали статистику с официальных сайтов разных государств, обратив внимание на то, что количество стран, где впервые возникла инфекция, было 138.

«Статья с анализом данных вышла в одном из ВАКовских журналов. Мы ссылались там исключительно на официальные данные и сделали вывод, что любые организационные решения можно принимать только после анализа», - рассказал он.

Иванов добавил, что публикация была доступна недолго - до того времени, пока в редакцию не нагрянули силовики.

«Было выступление главы ВОЗ, не имеющего медицинского образования, которому показалось, что у нас вроде как бы пандемия. Что примечательно: сразу после его слов произошло резкое увеличение зафиксированных случаев коронавирусной инфекции, - цитирует доктора наук издание «Накануне.ру» . - Объяснений этому может быть только два: первое – к тому моменту, возможно, уже были розданы ПЦР-тесты с фальшивыми расписанными данными, второе – искусственное распространение. Но не 138 же стран одновременно! Как только мы на YouTube-канале об этом сказали, ролик был тут же заблокирован», - заключил Денис Иванов.

Напомним: конференция «Врачи за правду!» прошла 12 декабря. Одним из ее организаторов выступил профессор Владислав Шафалинов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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