По 25 000 рублей: Пенсионерам в РФ хотят повысить пенсии

В Госдуме прокомментировали новую выплату в 15 тыс. рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российских пенсионеров ранее в Госдуме обнадежили планами о внедрении в стране так называемой 13-ой пенсии, которая должна выплачиваться ежегодно перед Новым годом. При этом некоторые депутаты настаивают на том, что прежде чем проголосовать за такую выплату, следует повысить пенсии и довести их хотя бы до уровня в 25 000 рублей.
Парламентарий Сергей Обухов говорит о том, что пенсии в Российской Федерации в обязательном порядке должны соответствовать европейским показателям (имеется в виду соотношение между зарплатой и пенсией по старости).
Предварительные расчеты показали, что по данной формуле средние пенсионные страховые выплаты в нашей стране должны выйти на уровень 40 тысяч рублей. Учитывая, что данная сумма будет неподъемной для бюджета, в КПРФ предложили довести пенсии хотя бы до уровня 25 000 в месяц, передает издание PRIMPRESS.
А меж тем в Госдуме уже передали на рассмотрение правительства второй проект закона о 13-ой пенсии. Инициаторами выступают депутаты ЛДПР. Они уверены, что пенсионеры нуждаются в поддержке перед зимними праздниками, и им необходимо компенсировать инфляцию. Данную выплату предлагается сделать ежегодной.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность введения 13-й пенсии в России в этом году прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду,...Подробнее
Российским пенсионерам обещают единовременную выплату в размере 5000 рублей. Деньги можно будет получить уже в 2022...Подробнее
Российские законопослушные граждане могут получить денежную выплату от государства в размере 10 тысяч рублей. Такая...Подробнее
Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном...Подробнее
Все без исключения российские пенсионеры смогут получить в новом году денежную выплату в размере 10 000 рублей. Об этом...Подробнее
Юрист Ирина Сивакова объяснила, какие периоды стажа не будут учитываться при начислении пенсий. Она рекомендовала...Подробнее
Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров...Подробнее
Центробанк выступил с предупреждением гражданам Российской Федерации о том, что, начиная с января 2022 года, в стране...Подробнее
В ходе драки, с применением холодного оружия один человек погиб и один получил тяжелое ножевое ранение. Как сообщил...Подробнее
Полицейские задержали 25-летнего мужчину, который возможно совершил изнасилование четырнадцатилетней девочки. Он был...Подробнее
Комментировать