По 25 000 рублей: Пенсионерам в РФ хотят повысить пенсии

Российских пенсионеров ранее в Госдуме обнадежили планами о внедрении в стране так называемой 13-ой пенсии, которая должна выплачиваться ежегодно перед Новым годом. При этом некоторые депутаты настаивают на том, что прежде чем проголосовать за такую выплату, следует повысить пенсии и довести их хотя бы до уровня в 25 000 рублей.

Парламентарий Сергей Обухов говорит о том, что пенсии в Российской Федерации в обязательном порядке должны соответствовать европейским показателям (имеется в виду соотношение между зарплатой и пенсией по старости).

Предварительные расчеты показали, что по данной формуле средние пенсионные страховые выплаты в нашей стране должны выйти на уровень 40 тысяч рублей. Учитывая, что данная сумма будет неподъемной для бюджета, в КПРФ предложили довести пенсии хотя бы до уровня 25 000 в месяц, передает издание PRIMPRESS.

А меж тем в Госдуме уже передали на рассмотрение правительства второй проект закона о 13-ой пенсии. Инициаторами выступают депутаты ЛДПР. Они уверены, что пенсионеры нуждаются в поддержке перед зимними праздниками, и им необходимо компенсировать инфляцию. Данную выплату предлагается сделать ежегодной.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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