Петербург вышел на первое место по заболеваемости COVID-19 в стране

По последним данным оперативного штаба по коронавирусу в Санкт-Петербурге зафиксировано 1989 случаев заражения. Таким образом, город занимает первое место по заболеваемости COVID-19 в РФ.

За последние сутки в Северной столице скончались от инфекции 62 человека. Общее количество летальных исходов за время пандемии перешагнуло отметку в 27 тысяч. Выздоровели 3098 пациентов.

В Москве заразились коронавирусом 1976 человек, выздоровели 3436 человек. Умерли 89 человек.

По Московской области статистика практически такая же, как и в столице - 1945 человек заболели, выздоровели 1315, 52 человека скончались.

Ленинградская область информирует о 361 случае заражения коронавирусом, выздоровели 427 человек. 16 летальных исходов.

В целом по РФ стабильно снижаются показатели заболеваемости. В общем в стране за последние сутки подтвердили заболевание 28 343 человек, 34 084 человек выздоровели, 1145 летальных исходов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документы о продлении ограничений в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией до конца января 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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