Журналисты зададут вопросы создателям фильма Пригожина о вмешательстве в выборы США

Актеры фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й» будут награждены на вечеринке IRA (Internet Research Agency) Party. Торжество состоится 15 декабря в «Гигант Холле».

Торжество с участием съемочной группы фильма-исповеди Евгения Пригожина «16-й» пройдет в «Гигант Холле» 15 декабря в 18:00. К участию приглашены представители прессы, которые смогут задавать все интересующие вопросы о поднятой в «киноповести» теме вмешательства в выборы в США.

«В случае отсутствия возможности самостоятельно приобрести билеты до Санкт-Петербурга, мы готовы оказать финансовую поддержку. Билеты будут оплачены из денег, полученных юридической службой компании «Конкорд» по искам ко многим из вас», — указали в пресс-службе.

На торжестве также ожидают представителей псевдолиберальных медиа и сотрудников изданий, которые в этом году были признаны Минюстом СМИ-иноагентами.

«Будем рады видеть Виктора Шендеровича, Лилию Яппарову, Алексея Венедиктова, Дениса Короткова, Виталия Рувинского, Евгения Белогаева, Романа Доброхотова, Илью Косыгина, Юрия Нерсесова, Максима Шевченко, а также издания «Эхо Москвы», «Новая газета», «Медуза», «Довод», The Insider и The Moscow Post», – отметили в «Конкорде».

После награждения актеров фильма шуточными премиями «Золотой горшок» аниматоры проведут тематические конкуры.

Сатирический фильм «16-й» показали в Сети в ноябре. Кинолента получила массу восторженных отзывов, особенно зрителям пришлась по душе колкая сатира по поводу «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году. Среди актерского состава отметились не только юные дарования, но и любимцы россиян из сериалов «Улица разбитых фонарей» и фильма «Особенности национальной рыбалки»: Алексей Нилов, Андрей Федорцов и Виктор Бычков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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