Грянет уже 17 декабря: Сбербанк предупредил россиян с кредитами и вкладами

Сбербанк России предупредил россиян с банковскими вкладами или же собирающимися оформить на себя кредит, о важном событии, которое случится в пятницу, 17 декабря. На очередном заседании Центробанк, вероятно, вновь прибегнет к повышению ключевой ставки.

Герман Греф, глава Сбербанка, считает, что она будет поднята на один процентный пункт, пишет PRIMPRESS. Вряд ли показатель останется на прежнем уровне или будет понижен.

На данный момент ключевая ставка на уровне 7,5 процентов годовых, притом что в ноябре уровень инфляции вышел на отметку 8,3 процента.

Для борьбы со стремительным ростом цен ставку нужно повышать, считает Герман Греф.

Любое повышение ставки так или иначе сказывается на экономике. После принятия решения к активным действиям перейдут и другие кредитные учреждения. Сбербанк - тоже. Банк уже повысил ставки по некоторым ипотечным и потребительским кредитам. Но параллельно с этим шагом увеличил показатели доходности и по денежным вкладам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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