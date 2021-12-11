JBpress: РФ не может справиться с коронавирусом из-за сторонников Путина

Российским пенсионерам обещают единоразовую выплату в 5 000 рублей в 2022 году
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Причиной того, что в России все еще продолжается эпидемия COVID-19, кроется в неэффективных мерах по контролю за распространением заболевания. Об этом заявил японский аналитик на страницах издания JBpres, пишет ИноСМИ.
Россия не спешит вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Многие предпочитают найти возможность получить документ, который бы позволил не вакцинироваться, либо покупают сертификаты о вакцинации. И это при том, что как раз в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.
Хотя в стране вводятся различные ограничения для невакцинированных, а вакцина доступна для всех, у кого нет к вакцинации медицинских противопоказаний, очереди в прививочные пункты – это скорее исключение из правил. Чаще очереди можно заметить в кассах за билетами на массовые мероприятия, или перед популярными заведениями. Желая получить прививку недостаточно для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет.
Юсукэ Оцубо рассказывает, что оказался минувшей осенью в Москве, когда там вводился локдаун. Тем не менее, многие продолжали не только ходить без масок, но и посещали магазины, аптеки, хотя могли заказать доставку.
Все это, отмечает аналитик, демонстрация неспособности сторонников Путина построить эффективную систему, позволяющую успешно побороть возникающие в стране проблемы, в том числе эпидемиологического характера.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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