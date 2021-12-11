JBpress: РФ не может справиться с коронавирусом из-за сторонников Путина

Причиной того, что в России все еще продолжается эпидемия COVID-19, кроется в неэффективных мерах по контролю за распространением заболевания. Об этом заявил японский аналитик на страницах издания JBpres, пишет ИноСМИ .

Россия не спешит вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Многие предпочитают найти возможность получить документ, который бы позволил не вакцинироваться, либо покупают сертификаты о вакцинации. И это при том, что как раз в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.

Хотя в стране вводятся различные ограничения для невакцинированных, а вакцина доступна для всех, у кого нет к вакцинации медицинских противопоказаний, очереди в прививочные пункты – это скорее исключение из правил. Чаще очереди можно заметить в кассах за билетами на массовые мероприятия, или перед популярными заведениями. Желая получить прививку недостаточно для того, чтобы сформировался коллективный иммунитет.

Юсукэ Оцубо рассказывает, что оказался минувшей осенью в Москве, когда там вводился локдаун. Тем не менее, многие продолжали не только ходить без масок, но и посещали магазины, аптеки, хотя могли заказать доставку.

Все это, отмечает аналитик, демонстрация неспособности сторонников Путина построить эффективную систему, позволяющую успешно побороть возникающие в стране проблемы, в том числе эпидемиологического характера.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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