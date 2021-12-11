Губернатор Забайкалья после слов об «оцеплении кварталов» для ускорения вакцинации закрыл комментарии в Instagram

Сегодня, 11:49

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Губернатор Забайкалья после слов об «оцеплении кварталов» для ускорения вакцинации закрыл комментарии в Instagram
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, отличившийся резонансным заявлением об «оцеплении кварталов» для ускорения темпов вакцинации, закрыл комментарии в своем Instagram.

Глава региона пояснил, что вынужден был прибегнуть к этому, потому что подвергся «атаке ботов». Он настаивает на том, что неодобрительные отклики о предложенных способах вакцинации пишут не реальные жители Забайкалья, а пустые страницы, передает «Накануне.ру».

При этом Осипов считает, что его слова были неправильно трактованы и на самом деле он не предлагал принуждать к вакцинации, оцепляя кварталы городов или поселков.

«Я просил дать каждому желающему возможность поставить прививку даже дома», - объяснился губернатор.

СМИ Забайкальского края 13 декабря сообщили о том, что глава региона на оперативном совещании, которое прошло 13 декабря, призвал правительство любыми способами ускорить темпы вакцинации.

«Хотите — придумайте там, кварталы оцепляйте вместе с Роспотребнадзором и военными и вакцинируйте всех по спискам», - приводили его слова местные журналисты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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Губернатор Забайкалья после слов об «оцеплении кварталов» для ускорения вакцинации закрыл комментарии в Instagram

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