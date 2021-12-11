Что известно о детской вакцинации и вернется ли дистант? В прямом эфире ответит вице-мэр Екатеринбурга

Приближается к завершению еще одна школьная четверть, ученики в ожидании зимних каникул. Однако у родителей школяров Екатеринбурга накопилось много вопросов о том, каким будет учебный процесс после зимних праздников.

Перечень их довольно большой. Особенно, что касается детской вакцинации от коронавируса. Также мамы и папы обеспокоены тем, не будет ли приостановлен учебный процесс и не вернется ли дистант, взирая на распространение в стране нового омикрон-штамма коронавируса.

Еще один вопрос: как будет решаться проблема с отстраненными учителями, которые отказались прививаться от ковида?

Ответит на них в прямом эфире, который стартует завтра в 15.00, вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Его организуют наши коллеги из издания Е1.ру.

Горожан, у которых накопились «школьные вопросы», просят задавать их по номеру телефона редакции 8 (343) 379-49-95.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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