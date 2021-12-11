В Челябинской области из-за отсутствия прививок около 940 педагогов отстранены от работы

На Южном Урале с 11 декабря отстранены от работы из-за отсутствия прививок от COVID-19 порядка 940 педагогов (0,9% от общего количества работников). Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на информацию Елены Коузовой, первого заместителя министра образования Челябинской области.

По ее словам, третья часть педагогов отстранена на непродолжительное время - учителя вновь смогут приступить к работе, как только пройдут курс вакцинации. Однако среди таких работников имеются и категорические противники прививок. Сколько не будут работать они, неизвестно. Коузова заверила, что за всеми непривитыми отстраненными будет сохраняться рабочее место. Зарплата за время отстранения начисляться не будет.

В регионе немало образовательных организаций, где не отстранен от работы ни один работник. Имеются учреждения с одним-двумя убежденными антиваксерами. Однако нет ни одного муниципалитета, где нет отстраненных от работы педагогов.

Следует напомнить, что 12 декабря сего года завершился крайний срок вакцинации от коронавируса двумя компонентами для отдельных категорий граждан, которые попали в постановление главного санитарного врача региона об обязательной вакцинации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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