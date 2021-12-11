В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги

Сегодня, 13:19

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В РФ с 1 января 2022 года начнут меняться деньги
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

С января 2022 года в России начнут менять деньги и появится новая цифровая валюта. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает МК.

Так, в январе стартует тестирование цифрового рубля. Председатель правления ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что цифровой рубль будет уже в январе участвовать в финансовых операциях.

Центробанк уже работает над созданием прототипа новой валюты. Выпускаться цифровой рубль будет в начале года и хранить такую валюту можно будет в электронных кошельках. Эту валюту будет выпускать ЦБ, а перед банками будет стоять задача обеспечивать ее сохранность на счетах граждан.

Данная валюта будет дополнять возможность проводить расчеты наличными и в виде безналичной формы. Важно отметить, что ее можно использовать не только в Сети, но и при офлайн-покупках.

Преимуществами этой формы валюты будет то, что для нее могут предлагаться более привлекательные условия в Системе быстрых платежей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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