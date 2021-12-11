Обратитесь в ПФР до конца года: Юрист Сивакова рассказала об обязательном заявлении

Сегодня, 11:19

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Обратитесь в ПФР до конца года: Юрист Сивакова рассказала об обязательном заявлении
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Россиянам, у которых пенсионный возраст наступит в следующем году, но для выхода на заслуженный отдых им не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, необходимо до конца года обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, передает «ЦарьГрад».

Она пояснила, что перечисленные в этом году пенсионные взносы будут отображаться в виде коэффициентов и стажа только в 2022-ом, поэтому на момент достижения пенсионного возраста может оказаться так, что баллов недостаточно для оформления пенсии. Не исключено, что в таком случае могут отказать в праве на пенсию и человеку тогда придется еще целый год ждать. Дабы исключить подобное развитие событий, можно обратиться в ПФР с заявлением и «доплатить» недостающие взносы.

По словам Сиваковой, минимальный размер добровольного взноса в этом году исчисляется 33 770 рублями 88 копейками. Однако из этой суммы на лицевой счет поступит только 24 560 рублей 64 копейки. Остальные деньги будут направлены на текущие выплаты людям на заслуженном отдыхе.

Такой минимальный взнос принесет гражданам предпенсионного возраста 1,048 балла. Для многих россиян даже такой коэффициент может сыграть решающую роль, заключила юрист.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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