Обратитесь в ПФР до конца года: Юрист Сивакова рассказала об обязательном заявлении

ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Россиянам, у которых пенсионный возраст наступит в следующем году, но для выхода на заслуженный отдых им не хватает стажа или пенсионных коэффициентов, необходимо до конца года обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова, передает «ЦарьГрад».
Она пояснила, что перечисленные в этом году пенсионные взносы будут отображаться в виде коэффициентов и стажа только в 2022-ом, поэтому на момент достижения пенсионного возраста может оказаться так, что баллов недостаточно для оформления пенсии. Не исключено, что в таком случае могут отказать в праве на пенсию и человеку тогда придется еще целый год ждать. Дабы исключить подобное развитие событий, можно обратиться в ПФР с заявлением и «доплатить» недостающие взносы.
По словам Сиваковой, минимальный размер добровольного взноса в этом году исчисляется 33 770 рублями 88 копейками. Однако из этой суммы на лицевой счет поступит только 24 560 рублей 64 копейки. Остальные деньги будут направлены на текущие выплаты людям на заслуженном отдыхе.
Такой минимальный взнос принесет гражданам предпенсионного возраста 1,048 балла. Для многих россиян даже такой коэффициент может сыграть решающую роль, заключила юрист.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Блог-платформа The Gateway Pundit заявила о том, что после вакцинации от COVID-19 в мире умерли порядка 300...Подробнее
Россияне должны быть готовыми к обесцениванию рубля в ближайшие 6-8 месяцев. Такое предупреждение сделала аналитик...Подробнее
Эксперт Центра стратегических и международных исследований, полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан изложил для...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную...Подробнее
Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал о цели, которую преследовал Киев, устроив новую провокацию у берегов Крыма. Он...Подробнее
Фельдшера скорой помощи новосибирской клинической центральной районной больницы Анастасию Ш. вызвали «для беседы» в...Подробнее
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обнародовал отчет о заболевших новым штаммом коронавируса...Подробнее
Сотрудники НИЦЭМ им. Гамалеи предупредили россиян о недопустимости ранней ревакцинации вакцинами на основе матричной...Подробнее
Российские экономисты предоставили прогноз касательно поведения инфляции на 2022 год. Согласно данным аналитиков, в...Подробнее
Комментировать