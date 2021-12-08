Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

Сегодня, 12:29

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Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную пенсию. Они стали авторами проекта закона, которым предлагается выплачивать дополнительно по 12 тысяч рублей тем гражданам на заслуженном отдыхе, которые разменяли восьмой десяток. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Согласно подсчетам справедливороссов, на то, чтобы воплотить в жизнь сей законопроект, необходимо 54 миллиарда рублей. Сумма вполне подъемная для страны, полагают во фракции. Тем более что «лишние» деньги есть - бюджет страны по итогам нынешнего года будет профицитным.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что данная выплата для пожилых граждан страны будет ощутимой и существенной. Тем более что ситуация в экономике непростая, а инфляция не сбавляет своих темпов.

Следует напомнить, что в данный момент в нашей стране фиксированная выплата к пенсии составляет около 12 тысяч рублей для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Парламентарии от «Справедливой России» настаивают на том, что выплаты в 6 тысяч рублей для 70-летних недостаточно. Для них доплата также должна быть на уровне 12 тысяч.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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