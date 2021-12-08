Пенсионерам РФ старше 70 лет готовят прибавку к пенсии до 12 00 рублей

Российская подлодка «Варшавянка», вооруженная «Калибрами», всплыла рядом с ракетным эсминцем США
После того, как в акватории Чёрного моря появилась очередная боевая группировка военных судов из Соединённых Штатов...Подробнее
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» считают, что пенсионеры старше 70 лет в стране должны получать повышенную пенсию. Они стали авторами проекта закона, которым предлагается выплачивать дополнительно по 12 тысяч рублей тем гражданам на заслуженном отдыхе, которые разменяли восьмой десяток. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.
Согласно подсчетам справедливороссов, на то, чтобы воплотить в жизнь сей законопроект, необходимо 54 миллиарда рублей. Сумма вполне подъемная для страны, полагают во фракции. Тем более что «лишние» деньги есть - бюджет страны по итогам нынешнего года будет профицитным.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уверен, что данная выплата для пожилых граждан страны будет ощутимой и существенной. Тем более что ситуация в экономике непростая, а инфляция не сбавляет своих темпов.
Следует напомнить, что в данный момент в нашей стране фиксированная выплата к пенсии составляет около 12 тысяч рублей для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. Парламентарии от «Справедливой России» настаивают на том, что выплаты в 6 тысяч рублей для 70-летних недостаточно. Для них доплата также должна быть на уровне 12 тысяч.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
После того, как в акватории Чёрного моря появилась очередная боевая группировка военных судов из Соединённых Штатов...Подробнее
Новая стимулирующая выплата от государства может быть выплачена тем пенсионерам, которые прошли вакцинацию от...Подробнее
В ближайшие месяцы в России стартует вакцинация подростков 12-17 лет от коронавируса. Прививать юниоров будут...Подробнее
Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян сообщил о том, что в регионе следят за состоянием здоровья граждан,...Подробнее
Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс»....Подробнее
Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, работающий на телеканале Fox News, предложил зрителям представить...Подробнее
США не смогут отразить неожиданный ракетный удар России через Арктику. Причина кроется в погодных условиях. Как...Подробнее
Петербург продолжает удерживать лидерство по темпам заражения COVID-19, несмотря на меры безопасности. На этом фоне...Подробнее
В ФРГ сделали вывод о том, что двух доз вакцины от коронавируса недостаточно для того, чтобы справиться с новой угрозой...Подробнее
Доцент кафедры терапии мединститута СГУ имени Питирима Сорокина Елены Ильиных занимается изучением ситуации с...Подробнее
Комментировать