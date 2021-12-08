ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года

Сегодня, 10:44

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ПФР уточнил по выплате 6000 рублей всем пенсионерам в РФ в декабре 2021 года
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Пенсионный фонд выступил с уточнением по декабрьским выплатам пенсионерам в размере 6 тысяч рублей, пишет «Примпресс».

В сети начали массово тиражироваться сообщения, которые обрадовали пенсионеров. Так, вначале в них говорилось, что пенсионерам власти готовят еще одну единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Недавно в таких сообщениях изменилась сумма - фигурирует уже 6 тысяч рублей. И деньги обещают всем без исключения пенсионерам.

В Пенсионном фонде сообщили о том, что о повторении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей пока еще ничего неизвестно. Возможно, власти решатся на материальную поддержку граждан. Все ждут выступления президента 23 декабря, но на текущий момент никаких решений не принято.

Касательно шести тысяч, такие деньги пенсионеры на самом деле могут получить, если они в ноябре разменяли девятый десяток. В декабре все, кому месяцем ранее исполнилось 80, будут получать увеличенную в два раза фиксированную выплату к пенсии (с января ее размер повысится до 6400 рублей).

Но повышение «привязано» к возрасту, а не к выдаче в декабре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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