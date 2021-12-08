В Новосибирске фельдшера из-за поста о вакцинации вызвали в Следком

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Фельдшера скорой помощи новосибирской клинической центральной районной больницы Анастасию Ш. вызвали «для беседы» в управление Следственного комитета, сообщает «ЦарьГрад». Поводом для этого послужила скандальная публикация медика в Instagram, которая вызвала общественный резонанс.
Телеканал отмечает, что в СК потребовали от руководства ЦРБ обеспечить явку медика в связи с обращением о «распространении фельдшером заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения от КВИ».
Анастасия Ш. еще в первых числах ноября на своей странице в социальной сети написала, что ей интересно, сколько необходимо прививаться, если вакцинированные и болеют, и умирают. Это, отмечала она, довелось видеть во время собственной практики. Но медик, разместившая данную публикацию, не отговаривала подписчиков от вакцинации.
Пост фельдшера стал популярным и вирусным - появились перепосты. Женщина даже была вынуждена удалить его и закрыть страницу.
И вот теперь ее 13 декабря ждут в Следственном комитете.
Издание «НГС» сообщило, что в профсоюзе «Действие» внимательно наблюдают за развитием событий и в случае необходимости готовы немедленно реагировать, потому что работник скорой помощи просто «эмоционально высказывалась», не агитировала против антиковидной вакцинации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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