За непривитых студентов и офисных работников в Набережных Челнах начнут нещадно штрафовать

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За непривитых студентов и офисных работников в Набережных Челнах (Татарстан) начнут нещадно штрафовать, сообщает издание «Челнинские известия». Издание ссылается на главного санитарного врача Ильгизяра Бариева, который проинформировал о том, что работа в данном направлении только начинается.
Управление Роспотребнадзора Набережных Челнов организовало проверки, в ходе которых намерено выяснить, как ответственно руководители предприятий отнеслись к предписанию главного врача о вакцинации от коронавируса своих сотрудников. Промежуточные результаты уже есть.
В соответствии с ними, недостаточно вакцинированных граждан в малом и среднем бизнесе, а также средь студентов, офисных работников, занятых в сфере услуг и торговли лиц.
Вторым компонентом вакцины от коронавируса сотрудники предприятий должны были поставить в срок до 6 декабря сего года.
На текущий момент 14 распоряжений находятся в производстве на проведение проверок. Предприятия, где непривитых сотрудников не отстранили от работы, будут штрафовать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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