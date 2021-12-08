Как получить свой QR-код во время пандемии коронавируса

Сегодня, 12:59

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Как получить свой QR-код во время пандемии коронавируса
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

[hide][/hide]Система QR-кодов на федеральном уровне еще не введена, но действует уже во многих регионах страны. Местные власти подготовили перечень мест, в которых без «куара» попасть нельзя. От региона к региону он отличается, но процедура получения кода по всей стране едина, напоминает «Российская газета».

Обзавестись QR-кодом в стране могут только три категории граждан РФ. Первая - привившиеся российскими антиковидными вакцинами. Вторая - переболевшие официально (это важно!) коронавирусом в течение последних шести месяцев. Наконец, третья - сдавшие ПЦР-тест на наличие КВИ и получившие результат. Правда, для такой группы людей QR-код действует только в течение 48 часов.

Человек, который принадлежит к одной из указанных категорий, может получить необходимый документ очень быстро. Желательно иметь подтвержденный аккаунт на Госуслугах. В таком случае данные о пройденной человеком вакцинации, заболевании или ПЦР-тестировании поступят на портал «автоматом» и человеку выдадут QR-код.

Если путь через Госуслуги невозможен - скажем, по причине отсутствия интернета, стоить посетить МФЦ, захватив с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Сотрудник центра проверит документы, после чего поможет составить заявление и распечатать сертификат с QR-кодом.

К слову, на компьютере для самообслуживания в МФЦ можно распечатать и свой сертификат, который «подтянулся» на Госуслугах.

На портале найти его довольно легко - человеку просто стоит перейти с главной страницы в раздел "Сертификаты и QR-коды". Там и будет информация о ПЦР-тестах, заболевании и QR-код.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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