Беглов рассказал, как избежать введения ограничений в Петербурге

Губернатор Александр Беглов заявил о том, что применять новые ограничения в Северной столице на время новогодних праздников возможно и не придется. Все зависит от того, удастся ли удержать высокие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в городе.

«Вакцинация в Санкт-Петербурге продолжается. Горожане понимают необходимость проводимых мер и активно вакцинируются. Для всех нас очень важно не снижать темпов прививочной кампании ровно до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет», — сообщил Александр Беглов.

По словам губернатора, именно сохранение высоких темпов вакцинации поможет всем нам избежать дополнительных ограничений в приближающиеся новогодние праздники.

По данным Роспотребнадзора на данный момент в Петербурге привиты первым компонентом 2,16 млн человек (без учета «Спутника Лайт»). Прошли полную вакцинацию - 2,34 млн жителей. План, который поставил перед городом Минздрав — 3,5 млн человек.

Для продолжения вакцинации в Петербурге созданы все условия — работает более двухсот опорных пунктов, запас вакцины, который постоянно пополняется.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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