Россия при необходимости может мобилизировать 350 тысяч военнослужащих

Россия может мобилизовать против Украины 350 тыс. военнослужащих. Об этом заявили в США, отметив, что российская сторона может начать войну против Украины в ближайшее время, передает Аvia.pro .

Несмотря на то, что на днях состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, в Вашингтоне продолжают говорить о планах РФ развязать войну против Украины.

В частности, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд утверждает, что Россия может направить против Украины около 100 батальонно-тактических групп, из которых 50 уже размещены вдоль украинской границы. Это порядка 175 тыс. военнослужащих. Их число в считанные дни РФ может нарастить в два раза, перебросив к своей западной границе все подразделения в европейской части страны.

Нуланд утверждает, что Москва не отказалась до сих пор от планов касательно захвата Украины и в любой момент может начать выдвижение на территорию Украины.

Аналитики, комментируя ситуацию, отмечают, что украинские территории РФ не интересны, но при угрозе жизни гражданам РФ, проживающим в Донбассе, Россия действительно может встать на их защиту, в том числе применив войска.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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