Пенсии для трех групп российских пенсионеров увеличат в 2022 году

В 2022 году в РФ трем группам российских пенсионеров будут повышены пенсии, сообщает ФАН. Повышение произойдет в разные месяцы.

В России в 2022 году запланировано увеличение трудовых (по старости) пенсий для неработающих пенсионеров, социальных и военных пенсий.

Страховые пенсионные выплаты вырастут в нашей стране уже с января нового года. Индексация запланирована на уровне 5,9 процентов. Это, конечно, очень расстраивает пенсионеров страны, ведь инфляция по итогам года превысит 8 процентов. На 8,6 процента в РФ будут проиндексированы только МРОТ и прожиточный минимум.

В апреле будут получать больше те, кому государство выплачивает социальные пенсии и пенсии по гособеспечению. Они увеличатся на 7,7 процента.

Пенсии военных пенсионеров и тех, кто служил в силовых структурах, будут увеличены с 1 октября 2022 года на 4,3 процента.

При этом многие отечественные эксперты предполагают, что власти прибегнут к практике единовременных выплат, как это уже было в году нынешнем. Вероятно, что о новой мере поддержки Владимир Путин, президент страны, объявит уже в конце декабря. Так власти смогут добиться выполнения требований законодательства об индексации пенсионных выплат выше уровня инфляции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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