Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в РФ стали больше умирать от других болезней

Сегодня, 10:39

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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в РФ стали больше умирать от других болезней
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Смертность от коронавируса в России все еще очень высока, хотя распространение заболевания и удалось несколько затормозить, число новых случаев сократилось. Второй месяц подряд в стране каждые сутки умирает порядка тысячи человек.

За девять месяцев, согласно информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в стране от COVID-19 умерли 150 236 человек.

Еще с самого начала пандемии статистика, которую он предоставлял, была подвергнута многочисленным сомнениям. Критики стало еще больше после публикации первых подсчетов Росстата - по данным этого ведомства, летальных исходов больше.

По итогам апреля минувшего года Росстат сообщил о 1350 умерших от ковида, тогда как оперштаб — о 1056. И расхождение в данных констатировалось от месяца к месяцу, отмечает издание «74.ру». По итогам года Росстат отчитался о 144,6 тысячах смертей, оперштаб - о 57 555.

Разницу в данных оперштаба и Росстата объясняют тем, что последний получает допроверенную информацию.

«У нас на самом деле имеется довольно большое расхождение между данными о заболеваемости и смерти от ковид-19 и избыточной смертностью. Избыточная смертность — это статистический показатель. В прежние годы, когда не было коронавируса, смертность идет на каком-то уровне — и смертность увеличилась. Конечно, это объясняется ковидом», - говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.

Иммунолог Николай Крючков сообщил, что за прошлый год в избыточной смертности коронавирусная занимает примерно 43 процента. Хотя очень долго в стране ковид-смертность пытались вписать в другие категории.

Специалист обратил внимание на крайне важную деталь - в два с половиной раза увеличилось количество внебольничных пневмоний странным образом.

«Увеличилась смертность от болезней системы кровообращения, хотя до этого тренд был на небольшое снижение в прошлые годы, от тяжелых заболеваний нервной системы и так далее», - отметил Крючков.

Врач уверен, что увеличение произошло не потому, что именно в эту категорию включали летальные исходы для удобства. Возможно, сыграло свою роль перепрофилирование медучреждений под ковидарии. Многие больные банально не получали лечения в больницах и боялись ходить в поликлиники из-за коронавируса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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