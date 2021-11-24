Геннадий Онищенко: Наши государственные органы, отвечающие за вакцинацию, серьезно недорабатывают

Микробиолог Макарова заявила, что привитые от COVID-19 заболевают чаще, чем непривитые
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Доктор медицинских наук, академик РАН, в прошлом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко пока не увидел существенных изменений в методах агитации, которые побудили бы граждан активнее прививаться от коронавируса. Хотя, некоторые положительные моменты все же имеются. Так, например, он считает, что кампания на ТВ хотя бы начала приобретать осмысленный вид. Ролики стали более менее нормальными, журналисты показывают беседу президента с разработчиком вакцины.
Но, пишет Онищенко в своей авторской колонке для издания ФАН, ответственным за вакцинацию не стоит перекладывать работу на других и возлагать надежду на президентские решения.
«Но все-таки я считаю, что наши государственные органы, отвечающие за вакцинацию, серьезно недорабатывают. Пока им нельзя поставить даже твердую тройку. Советую тем, кто за это непосредственно отвечает, самим прикладывать больше усилий, а не пытаться снять с себя ответственность. Добиваться требуемого уровня вакцинации населения — это обязанность врачей...», - отметил академик.
Геннадий Онищенко не в восторге от инициативы 11 главврачей, пригласивших известных противников вакцинации «прогуляться» по красным зонам и моргам. Не этим сейчас надо заниматься, полагает он, тем более что подобные призывы - на грани нарушения закона.
Досталось от доктора медицинских наук и Роспотребнадзору, Минздраву и другим органам.
По его словам, они должны заниматься работой, а не тратить драгоценное время на разговоры о «самоликвидации» дельта-штамма.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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