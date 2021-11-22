Врач Татаринцева, подписавшая обращение к антиваксерам, назвала его цель

Зав. инфекционным отделением № 2 Краснодарской краевой больницы Зоя Татаринцева, которая является одним из авторов обращения медицинских специалистов к антиваксерам Российской Федерации, сегодня сообщила, чем она руководствовалась, ставя свою подпись под данным воззванием. Информацию об этом распространило радио Sputnik.

«Все авторы этого письма руководствовались не тем, чтобы противники прививочной кампании в России прислушались к представителям медицинского сообщества нашего государства. Все мы этим обращением к нации преследовали одну благую цель: надо сделать так, чтобы антиваксеров не слушали здравомыслящие люди нашей страны. Естественно, каждый россиянин имеет полное право на выражение собственного мнения. Однако, мы, подписавшие данное письмо, страстно желаем, чтобы это воспринимали именно как мнение, а не как истину в последней инстанции», — сказано в сообщении медицинского специалиста.

Перед публикацией воззвания, которое написали и разместили в средствах массовой информации популярные медики Российской Федерации и адресовали антипрививочникам, многие российские издания сообщали, что оно стало очередным криком души. Такое мнение выразила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко. Святенко обратила внимание на то, что миллионы медиков во всем мире пытаются объяснить людям важность и пользу вакцинации от коронавируса. Они рассказывают о том ужасе, который видят в «красных зонах», а также о пациентах, сетовавших на самих же себя, что из-за неправильных убеждений не поставили вовремя прививку, а теперь находятся на ИВЛ и тяжело болеют.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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