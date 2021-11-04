Фильм «16-й» покажут российским зрителям 7 ноября

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Российский зритель сможет посмотреть фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина на день раньше объявленного изначально – уже 7 ноября. Предпремьерный технический показ состоится на официальном интернет-сайте проекта.
О скором выходе киноленты зрители узнали из трейлера, появившегося полторы недели назад на YouTube. Из него стало понятно, что картина Пригожина расскажет о выборах президента США 2016 года, когда победил Дональд Трамп.
Премьера фильма «16-й» изначально была запланирована на 3 ноября, показ должен был состояться в Нью-Йорке. Однако кинотеатр Film Society of Lincoln Center в последний момент отказался демонстрировать ленту. Организаторы спешно нашли другую площадку – Angelika Film Center & Cafe. Но показ не состоялся: после начала фильма в зал ворвались сотрудники правоохранительных органов США и силой вывели зрителей, сорвав мероприятие.
Вероятно, противодействие со стороны Соединенных Штатов и натолкнуло создателей фильма на идею организовать предпремьерный технический показ ленты в Сети. Ознакомиться с картиной можно будет на сайте http://16film.ru/.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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