В уральском городе к приезду губернатора помыли грунтовую дорогу

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В городе Серов Свердловской области к приезду местного губернатора помыли не только асфальтированные дороги, но и грунтовые. Видео работы поливальной машины в закоулках Серова быстро облетело местные СМИ.
Неожиданная любовь к чистоте привела в изумление не только жителей улицы Новолесопильной, которые прежде такого чуда не видывали, как и самого губернатора Евгения Куйвашева, предложившего мэру Серова Василию Сизикову не только помыть дорогу, но и заасфальтировать.
«Мне не кажется, что случай в Серове чем-то необычен, - говорит общественно-политический деятель Валерий Хвостов. – Показуха в уральских городах – это норма жизни. Взять для примера «гостевые маршруты» - в городах выбирают определенные улицы по которым ожидается проезд гостя и именно эти улицы приводятся в порядок. Остальные – по возможности. Уральские города – не туристические. Понятно для какого «гостя» наводится марафет. Так что случаю в Серове удивляться не приходится!»
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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