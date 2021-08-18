Медсестра из больницы Североуральска пожаловалась на отсутствие лекарств

Минздрав Свердловской области провел проверку в больнице Североуральска. Ранее одна из сотрудниц рассказала, что врачи ведут борьбу с коронавирусом почти подручными средствами, так как в большинстве отделений отсутствуют необходимые препараты.

Женщина рассказала, что медсестры неоднократно составляли жалобы в администрацию президента, однако те направлялись на проверку в свердловский Минздрав. Сотрудница больницы отмечает, что пациентам давали просроченные препараты, а часть препаратов медсестры покупали сами. Подобные проверки проходят в больнице изо дня в день, так как много жалоб от больных и сотрудников, ведь в медучреждении нет даже бинтов и лейкопластыря.

Однако это беда не только одной больницы - такое происходит во многих медучреждениях региона. Медработник объясняет, что стимулирующие премии и выплаты убрали, сокращаются штаты, врачей не хватает, зарплаты низкие, пишет e1.ru .

К слову, о дефиците лекарства в больнице Североуральска сообщил врач-реаниматолог Алексей Паршуков. Он был вынужден покупать за свои деньги препараты для пациентов, которые нуждаются в парентеральном питании и альбумине.

Отметим, что комиссия регионального Минздрава завершила проверку в больнице Североуральска. Как сообщили в пресс-службе министерства, в реанимационно-анестезиологическом отделении больницы есть эти препараты, а пациентов, нуждающихся в нутритивной поддержке, нет. После этого Алексей Паршуков заявил, что комиссия нашла в больнице 20 флаконов аминоплазмаля, и добавил, что после приезда комиссии некоторые проблемы в больнице уже решаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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